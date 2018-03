Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta039/07.03.2018/14:30) - LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, Linz, FN 75631y, ISIN AT0000723606



Herr Ing. Manfred Kern hat mitgeteilt, dass er sein Vorstandsmandat bei der Linz Textil Holding AG mit Wirkung vom 12. April 2018 zurücklegt. Seine Funktion als Geschäftsführer der Linz Textil GmbH wird er weiterhin bis zum 30. September 2018 ausüben. Mit diesem Datum scheidet Herr Ing. Kern aus der Unternehmens-Gruppe aus.



Dieser Schritt erfolgt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Ing. Kern für seinen Einsatz für die Linz Textil Gruppe.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger, MMBA, Sprecher des Vorstandes, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel: +43 (732) 3996 517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at



