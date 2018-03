IRW-PRESS: Nanosphere Health Sciences Inc.: Cannabismarke von NanoSphere Health Sciences nun in über 100 Apotheken erhältlich

Cannabismarke von NanoSphere Health Sciences nun in über 100 Apotheken erhältlich

Evolve Formulas Transdermal NanoSerum setzt Expansion fort

Denver, 7. März 2018, NanoSphere Health Sciences Inc. (CSE: NSHS, OTC: NSHSF). Die Cannabisproduktmarke von Evolve Formulas ist nun in über 100 Apotheken in ganz Colorado verfügbar. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, Transdermal NanoSerum, nutzt das vom Biotechnologieunternehmen entwickelte NanoSphere Delivery System, um es zu ermöglichen, dass Cannabis innerhalb von zehn Minuten in den systemischen Kreislauf gelangt, um rasch zu wirken und Schmerzen, Entzündungen sowie Angstzustände zu lindern. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Wachstums, nachdem das Unternehmen kürzlich ein Lizenzabkommen in Kalifornien unterzeichnet hat.

Evolve Formulas, das die revolutionäre Nanotechnologie von NanoSphere Health Sciences nutzt, entwickelt die Cannabisbranche weiter, sagte David Sutton, COO und President von NanoSphere Health Sciences. Die Produkte von Evolve Formulas sind nun in über 100 Apotheken in ganz Colorado erhältlich und werden schon bald auch in Kalifornien auf den Markt kommen. NanoSphere Health Sciences wird weiterhin expandieren und diese Produkte auf neuen Märkten einführen. Es führt zurzeit Verhandlungen mit mehreren potenziellen Partnern auf nationaler und internationaler Ebene.

Das zum Patent angemeldete NanoSphere Delivery System ist die einzige Nanotechnologie, die in der Cannabisbranche angewendet wird, die THC direkt in die Blutbahn sowie zu den CB1- und CB2-Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems transportieren kann. Diese Verabreichungsform bietet eine zielgerichtete und rasche Aufnahme von messbaren Dosen. Durch die Nutzung dieser revolutionären Technologie werden die Cannabinoid-Moleküle in NanoSerum in winzig kleinen Lipidmembranen eingekapselt, wodurch sie durch die Haut in die Blutbahn und die Zellen gelangen und somit ihre Bioverfügbarkeit und Bioaktivität steigern können.

NanoSerum ist in ausgewählten Apotheken für Cannabis zur medizinischen und Freizeitanwendung nun in Fünf- und Zehn-Milliliter-Stiftgrößen erhältlich. Eine vollständige Liste von Geschäftsstandorten und weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.evolveformulas.com/store-locator/. Die NanoSerum-Formel ist zu 100 Prozent natürlich und frei von Schadstoffen und besteht aus natürlichen, biokompatiblen, biologisch abbaubaren, ungiftigen Materialien. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42670/NSHS 100 Accounts Release_FINAL_dePRcom.001.jpeg Für weitere Informationen oder um ein Interview zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Emily Kielthy unter media@nanospherehealth.com oder telefonisch unter 646-695-7045.

Über NanoSphere

NanoSphere Health Sciences LLC hat sich als Biotechnologiefirma auf die Herstellung des NanoSphere Delivery System spezialisiert. Es handelt sich dabei um eine revolutionäre Plattform für die Cannabis-, Pharma- und Veterinärbranche, mit der unter Nutzung der Nanotechnologie Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, rezeptfreien Arzneimittel und andere Substanzen biologisch verabreicht werden. Das NanoSphere Delivery System ist eine der bedeutendsten Entwicklungen für die optimierte nicht invasive und nutzerfreundliche Verabreichung von biologischen Wirkstoffen der letzten 25 Jahre. Nähere Informationen zu NanoSphere erhalten Sie unter http://www.nanospherehealth.com.

Über Evolve Formulas

Evolve Formulas ist der Anbieter der weltweit ersten und einzigen wissenschaftlich nachgewiesenen Nanopartikel-Verabreichungsform für Cannabis. Das Vorzeigeprodukt von Evolve, Transdermal NanoSerum, ist eine schnell wirkende transdermale Formel mit nanoverkapseltem Cannabis und Cannabisextrakten. NanoSerum dringt sofort in die Haut ein, um direkte, zielgerichtete Ergebnisse zu liefern, und transportiert auf intelligente Weise ein umfassendes Spektrum an Cannabinoiden und Phytochemikalien zu Rezeptoren im gesamten Körper, um den systemischen Heilungsprozess einzuleiten. Die Produkte von Evolve Formulas nutzen das zum Patent angemeldete NanoSphere Delivery System von NanoSphere Health Sciences. Das NanoSphere Delivery System ist eine revolutionäre Plattform, bei der Nanotechnologie zur biologischen Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln, Nutrazeutika und rezeptfreien Arzneimitteln für die Cannabis-, Pharma- und Tiergesundheitsbranche sowie für andere Anwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über Evolve Formulas erhalten Sie unter https://www.evolveformulas.com/. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Für das Board:

David Sutton, President und COO 720.520.4283 dsutton@nanospherehealth.com PR-Kontakt: Kate Wells, Chief Marketing Officer NanoSphere Health Sciences, LLC Direktwahl: 720-528-4437 Mobil: 303-324-7358 E-Mail: kwells@nanospherehealth.com

Kontakt für Anleger: Victor Goncalves, Executive Vice President

Mobil: 204-997-5517 E-Mail: vgoncalves@nanospherehealth.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Annahmen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen, die sich auf die Absichten, Pläne, Schätzungen und Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens im Hinblick auf die Zukunft beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - auf Annahmen beruhen, die nicht gewährleistet werden können, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich in Bezug auf solche Risiken und Unsicherheiten auf ihre eigene Einschätzung zu verlassen und zukunftsgerichteten Aussagen nicht bedingungslos zu vertrauen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe für deren (mögliche) Abweichung von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen - aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Anlass - bekannt zu geben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42670 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42670&tr=1

