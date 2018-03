Der Bereich der sogenannten weißen Biotechnologie, auch industrielle Biotechnologie genannt, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ihr werden enorme Wachstumsraten vorausgesagt. Ein bekannter Anwendungsbereich ist beispielsweise bei der Herstellung von Waschmitteln. Hier ermöglichen spezielle Enzyme, dass die Wäsche bereits bei 40 Grad statt beispielsweise bei 60 Grad sauber wird. Das ist aber nur ein Beispiel einer schier unendlichen Anwendungsmöglichkeit. Bei der weißen Biotechnologie werden die Ressourcen der Natur so genutzt, dass dadurch wesentliche Verbesserungen der Produktionsprozesse oder -ergebnisse gegenüber herkömmlichen Produktionsprozessen oder Produkten erreicht werden können. Und genau hier ist die deutsche BRAIN AG hervorragend positioniert. BRAIN arbeitet also quasi an einer Biologisierung der Industrie.

Den vollständigen Artikel lesen ...