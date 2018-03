von Gian Hessami, Euro am Sonntag Seit dem jüngsten Einbruch des DAX ist mit Aktieninvestments nicht viel zu holen. Für Anleger muss dies kein Grund sein, die Segel zu streichen. So können sie mit Stay-Low-Optionsscheinen in seitwärts und abwärts laufenden Märkten viel Geld verdienen. Allerdings sollten sie aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...