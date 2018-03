Nebenwerten wie ein Fels in der Brandung. Im Januar und Februar 2018 hat man über 2 Mio. Wertpapiertransaktionen abgeschlossen, was 40 % mehr als im Vorjahreszeitraum sind. Börsenwert inzwischen über 500 Mio. €. Berenberg nimmt zugleich das Coverage auf und sieht ein Kursziel von 40 €, welches wir an dieser Stelle bereits formuliert hatten. Wir bleiben natürlich investiert, was auch für unser Musterportfolio im Aktionärsbrief gilt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. Falls Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie bitte im Einzelabruf bei unserem Partner www.BoersenKiosk.de. Dort finden Sie auch den Aktionärsbrief im Einzelabruf. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info