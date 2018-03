Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

CA69776P1018 Pan Andean Minerals Ltd. 07.03.2018 CA69776P2008 Pan Andean Minerals Ltd. 08.03.2018 Tausch 2:1

CA1368001097 International Zeolite Corp. 07.03.2018 CA4605821095 International Zeolite Corp. 08.03.2018 Tausch 1:1

BMG8827A1045 The 13 Holdings Ltd. 07.03.2018 BMG8827A1128 The 13 Holdings Ltd. 08.03.2018 Tausch 1:1