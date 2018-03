Liebe Leser,

bei den durch die Deutsche Börse Group angekündigten Änderungen in Bezug auf die Zusammensetzung der Indizes der DAX Familie stand naturgemäß der DAX im Mittelpunkt des Interesses. Doch es gab auch beim MDAX Änderungen der Zusammensetzung - und beim TECDAX. Und Letzteres war für Adva wichtig, denn es wurde beschlossen, dass die Aktien des Unternehmens ihren Platz im TECDAX aufgeben müssen. Dies soll per Stichtag 19. März durchgeführt werden, so die Deutsche Börse Group. Das ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...