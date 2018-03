Nasdaq-100 - Bislang ist das alles im Rahmen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100 hat sich ausgehend von seinem Tief bei 6.645 Punkten deutlich erholen können und das Erholungsziel bei 6.900 Punkten temporär sogar überschritten. Die heutige Eröffnung fällt negativ aus, eine wichtige Unterstützung steht nun im Fokus.

Bei 6.850 Punkten treffen sich das jüngste Tief, eine überwundende Abwärtstrendlinie und der EMA50 Stunde zu einer Dreifach-Kreuzunterstützung. Hier haben die Käufer also noch einmal eine gute Chance, eine Erholung einzuleiten. Bleibt diese dagegen aus, droht unter 6.850 Punkten ein Test des EMA200 Stunde bei 6.780 Punkten. Ebenfalls wäre im Anschluss die Ausbildung eines zweiten Standbeins um 6.645 Punkte denkbar.

Auf der Oberseite muss der Index vor allen Dingen über 6.900 Punkte ansteigen. Dann wäre zumindest Potenztial in Richtung des Widerstands bei 6.957 Punkten ableitbar. Ein größeres Kaufsignal entsteht aus mittelfristiger Sicht erst, wenn das Allzeithoch bei 7.023 Punkten überwunden wird. Die Chancen hierfür stehen aber weiterhin gar nicht so schlecht, wie die Simmung in den USA es aktuell vielleicht vermuten lässt.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2018 - 07.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 07.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW8NMF 12,54 5.340 4,47 29.03.2018 NASDAQ-100 Index HW8L7G 7,69 5.940 7,34 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.03.2018; 15:42 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9PER 8,82 7.980 6,26 29.03.2018 NASDAQ-100 Index HW8UJY 3,82 7.360 13,88 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.03.2018; 15:44 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Bislang ist das alles im Rahmen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).