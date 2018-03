Oldenburg - Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Aufsichtsrat auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2017 die Anhebung der Dividende auf 1,85 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen (Dividende für das Geschäftsjahr 2016: 1,80 Euro), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

