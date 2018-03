Frankfurt - iShares erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel um einen neuen Smart-Beta-ETF, so die Deutsche Börse AG.Mit dem neuen Smart Beta-ETF würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung des MSCI EMU Diversified Multiple-Factor Index zu partizipieren. Der Referenzindex umfasse große und mittelgroße Unternehmen mit Sitz in Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die Indexbestandteile würden dabei anhand der vier Faktoren Value, Momentum, Größe und Qualität ausgewählt sowie gewichtet.

Den vollständigen Artikel lesen ...