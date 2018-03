EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG / Absichtsbekanntgabe - Rückerwerb eigener Stammaktien im Wege eines öffentlichen (Teil-)Angebots gem. §§ 4 ff ÜbG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Aktienrückkauf 07.03.2018

Wien - Die Ottakringer Getränke AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen haben, über ein öffentliches Teilangebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz ("ÜbG") bis zu 190.000 eigene Stammaktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Stammaktien der Gesellschaft notieren an der Wiener Börse im Amtlichen Handel (ISIN AT0000758008). Die ebenfalls notierten Vorzugsaktien sind nicht Gegenstand des Angebotes.

Der avisierte Angebotspreis wird sich auf EUR 100,00 je Stammaktie der Gesellschaft ex Dividende 2017 belaufen. "Ex Dividende 2017" bedeutet, dass die Aktionäre, die das Angebot annehmen, jedenfalls neben dem Kaufpreis noch die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 erhalten.

Das Angebot zum Rückkauf eigener Stammaktien wird voraussichtlich im Mai 2018 veröffentlicht werden und voraussichtlich bis Anfang Juli 2018 laufen. Die Aktionäre sollen ihre Entscheidung, die Aktien in das Angebot einzuliefern, in Kenntnis der Ergebnisse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017, die am 30.04.2018 veröffentlicht werden, treffen. Ein entsprechender Antrag auf Verlängerung der Anzeigefrist gemäß § 10 Abs 1 ÜbG wird bei der Übernahmekommission ("ÜbK") fristgerecht eingebracht werden.

Der Vorstand beabsichtigt, die zurückzuerwerbenden Stammaktien mittelfristig als Transaktionswährung für die weitere Unternehmensexpansion zu verwenden. Damit soll der Streubesitz der Stammaktie und die Liquidität der Stammaktie am Kapitalmarkt erhöht werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft bekennen sich mit dieser Maßnahme zur Börsenotiz der Stammaktie der Gesellschaft. Nach Kenntnis des Vorstands plant die Mehrheitsaktionärin Ottakringer Holding AG, das Angebot anzunehmen und damit die genannten Ziele des Managements der Gesellschaft zu unterstützen.

Vorbehaltlich der Nichtuntersagung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die ÜbK (§ 11 Abs 1 ÜbG) soll der Rückerwerb eigener Stammaktien im Wege des zu veröffentlichenden Übernahmeangebots der Gesellschaft zu nachstehenden Bedingungen stattfinden:

1. Tag des (Ermächtigungs-)Beschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 4, 6 oder 8 AktG: Der Hauptversammlungsbeschluss wurde am 24.6.2016 gefasst.

2. Tag und Art der Veröffentlichung dieses Hauptversammlungsbeschlusses: Der Hauptversammlungsbeschluss wurde am 27.6.2016 gemäß § 119 Abs 7 BörseG veröffentlicht.

3. Beginn und voraussichtliche Dauer des Rückerwerbsprogramms und/oder der Veräußerung eigener Aktien: Nach Nichtuntersagung der Angebotsunterlage durch die ÜbK wird das öffentliche Angebot voraussichtlich im Laufe des Monats Mai 2018 veröffentlicht und für eine Dauer von voraussichtlich sechs Wochen laufen.

4. Aktiengattung, auf die sich das Rückerwerbsprogramm und/oder die Veräußerung eigener Aktien bezieht: Das Angebot bezieht sich auf die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notierenden Stammaktien der Gesellschaft (ISIN AT0000758008).

5. Beabsichtigtes Volumen (Stücke) des Rückerwerbs eigener Aktien: Das Angebot auf Rückkauf eigener Stammaktien soll sich auf höchstens 190.000 Stück Stammaktien der Gesellschaft beziehen. Dies entspricht einem Anteil von rund 7,88% der Stammaktien bzw von rund 6,69% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

6. Höchster und niedrigster zu leistender und/oder zu erzielender Gegenwert je Stammaktie: Der Angebotspreis wird sich voraussichtlich einheitlich auf EUR 100,00 je angebotsgegenständlicher Stammaktie ex Dividende 2017 belaufen.

7. Art und Zweck des Rückerwerbs eigener Stammaktien: Der Rückerwerb durch die Gesellschaft wird über das öffentliche Angebot stattfinden. Zweck des Rückerwerbs ist der Erwerb eigener Stammaktien, um diese mittelfristig als Transaktionswährung für liquiditätsschonende Erwerbe anderer Unternehmen einzusetzen (share for share-Transaktionen). Zudem soll damit der Streubesitz der Stammaktie mittelfristig erhöht werden. Schließlich erwägt der Vorstand diese Aktien für ein in Zukunft zu installierendes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm einzusetzen, wenngleich dies nicht der primäre Zweck des Rückerwerbs ist. Für den Fall, dass das Angebot für mehr als die voraussichtlich angegebenen 190.000 Stück Stammaktien der Gesellschaft angenommen wird, findet eine aliquote Kürzung der Annahmeerklärungen entsprechend den Vorgaben in § 20 ÜbG statt.

8. Auswirkungen des Rückerwerbsprogramms auf die Börsezulassung der Aktien des Emittenten: Der Rückerwerb hat keine Auswirkungen auf die Börsezulassung der Gesellschaft. Insbesondere strebt die Gesellschaft kein Delisting ihrer Stammaktien an. Im Gegenteil: Mittelfristig soll der Streubesitz erhöht werden und damit die Stammaktie der Gesellschaft für die Marktteilnehmer attraktiver werden.

9. Anzahl und Aufteilung der Aktienoptionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft: Ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ist nicht primärer Zweck des Rückerwerbsprogramms und wird allenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgesetzt werden.

Wien, am 7.3.2018 Ottakringer Getränke AG Rückfragehinweis: Mag. Siegfried Menz Vorstand Tel.: +43 1 49100-2216 mailto:sigi.menz@ottakringerkonzern.com Prok. Mag. Alexander Tesar Leiter Finanz- u. Rechnungswesen Investor Relations Tel.: +43 1 49100-2253

mailto:alexander.tesar@ottakringerkonzern.com

