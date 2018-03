Börsen für Kryptowährungen geraten immer wieder ins Visier der Finanzaufseher - so auch die japanische Plattform Coincheck. Beim Thema Kundenschutz und Kampf gegen Geldwäsche muss die Börse jetzt nachbessern.

Die japanische Finanzaufsicht will einem Medienbericht zufolge mehreren Börsen für Bitcoin & Co. Strafen aufbrummen. Die Behörde denke auch darüber nach, einige bislang unlizensierte Plattformen zur Aussetzung des Handels zu zwingen, berichtete die Wirtschaftszeitung Nikkei am Mittwoch. Damit reagiere die FSA auf im Rahmen einer Sonderprüfung entdeckte Mängel beim ...

