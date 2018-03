Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Themenschwerpunkt in SWR2 (7.-15.4.2018) / "Archivradio": Originaltöne zum Attentat auf Dutschke / "Musikstunde": 1968 und die musikalische Revolte / "Leben: Zornige Weiber"



Befreite Sexualität, Rockmusik, Reform-Unis und Kinderläden, Emanzipation und linker Terrorismus: Das Kulturradio SWR2 beleuchtet in einem Themenschwerpunkt vom 7. bis 15. April 2018 die Umwälzungen und Folgen der 68er-Bewegung. Ausgangspunkt für zahlreiche der rund 30 Einzelsendungen bildet historisches O-Tonmaterial aus dem Jahr 1968, das bei Demonstrationen, Studentenversammlungen oder Konzerten fürs Radio aufgenommen wurde. Musikalisch löste die Protestbewegung Sympathien der damaligen Avantgarde um Karlheinz Stockhausen und Hans Werner Henze aus. Vor allem aber wurden die Rockmusik und das Repertoire der Liedermacher zu ihrem akustischen Markenzeichen ("SWR2 Musikstunde", ab 9.4.). Am Jahrestag des Attentats auf Rudi Dutschke am 11. April schildert das "SWR2 Archivradio" mit Originalaufnahmen die Entwicklung vom Studentenprotest zur 68er-Bewegung. "SWR2 Leben" rekonstruiert, wie die Rede der Studentin Helke Sander auf der 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes im September 1968 zum Auslöser der neuen Frauenbewegung werden konnte (12.4.).



Auftakt mit dem Sexualwissenschaftler Martin Dannecker Mit einem Gespräch mit dem Sexualwissenschaftler Martin Dannecker in "SWR2 Zeitgenossen" startet SWR2 am 7. April in den 68er-Schwerpunkt. Danneckers Forschung veränderte in den 70er Jahren den Blick auf Homosexualität in Deutschland maßgeblich. Der gebürtige Schwarzwälder aus Oberndorf am Neckar wurde einer der zentralen Akteure der Schwulenszene, die infolge der 68er-Bewegung für die Anerkennung und Rechte Homosexueller kämpfte.



Zeitzeugen, "Radioday" und Bücher aus dem Jahr 1968 Außerdem im Programm: Diskussionen über die 68er-Generation im "SWR2 Forum", Bücher aus dem Jahr 1968, ein "Radioday", der hörbar macht, was am 11. April 1968 sonst noch auf der Welt passierte, sowie Features in "SWR2 Wissen" und "SWR2 Leben", u. a. über den Einfluss der 68er auf Bildung und Erziehung. Ein multimediales Angebot auf SWR2.de begleitet den Schwerpunkt.



Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Programmübersicht zum Download (PDF): www.SWR.de/kommunikation Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2