Medienmitteilung

Zürich/London, 7. März 2018

CREALOGIX mit neuer Banking-App an FinovateEurope 2018 als «Best of Show» ausgezeichnet

Das Schweizer Fintech CREALOGIX präsentierte an der diesjährigen FinovateEurope in London seine neueste Banking-App «Gravity». Die benutzerfreundliche Insights-App ermöglicht dem Bankkunden auf einer einzigen Plattform die Kontrolle über sein Finanzportfolio. Die App integriert Analytics und Technologien der nächsten Generation, wie z. B. fortschrittliche Aggregation, direkt in die Customer Experience. Dank der innovativen App konnte der Digital Banking Spezialist an seinen Vorjahreserfolg anknüpfen und wurde vom Publikum mit dem «Best of Show 2018»-Award ausgezeichnet.

Die 1400 Anwesenden entschieden sich aus über 70 Vertretern der Finanztechnologiebranche für Gravity als Best of Show-Produkt. Besonders hervorgehoben wurden die intuitive Self-Service-Insights-Plattform sowie die elegante Benutzeroberfläche mit praktischen Empfehlungen für den Kunden. Gravity revolutioniert damit die Bindung an die Primärbank und steigert die Kundenzufriedenheit. Mit seiner fortschrittlichen API-Aggregation aller Aspekte des Finanzportfolios des Kunden wird diesem die komplette Bewertung und Kontrolle seiner Finanzen auf nur einer Plattform geboten. Die Organisatoren der FinovateEurope hielten fest, dass die App auf die Bedürfnisse von Millennials ausgerichtet sei - unter Nutzung von Artificial Intelligence (AI) und Gamification.

«Gravity unterstützt den Benutzer von Versicherungs- bis hin zu Sparkonten bei Zweitbanken mit einer effektiveren Finanzverwaltung und verbessert zugleich die Kundenerfahrung und -bindung. Letztendlich sorgt Gravity für eine geringere Kundenabwanderung und durch neue Erstkunden für eine Erhöhung des Marktanteils. Es ist schön zu sehen, dass diese Technologie die Anwesenden an der Finovate überzeugen konnte und wir freuen uns auf die Markteinführung», erklärt Jo Howes, Commercial Director von CREALOGIX UK.

FinovateEurope präsentiert jährlich die besten Innovationen für den Bank- und Technologiesektor. Sie findet im ExCel London statt und läuft noch bis zum 9. März 2018. Weitere Informationen unter: (https://finance.knect365.com/finovateeurope/: https://finance.knect365.com/finovateeurope/)

Bildbeschreibung: Die neueste CREALOGIX Banking App "Gravity" aggregiert Informationen über das Finanzportfolio des Kunden direkt in die Customer Experience.

Über CREALOGIX

Die(CREALOGIX Gruppe: http://crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 550 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

