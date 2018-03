Heute spricht Holger Scholze mit Bastian Galuschka von GodmodeTrader über die aktuelle Situation am deutschen sowie am amerikanischen Aktienmarkt aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus geht es in der beliebten Sendung "Charts & Co." um die gegenwärtige Lage bei ProSiebenSat.1 nach der jüngsten Short-Attacke. Zudem werden Nebenwerte betrachtet, die im Zuge der bevorstehenden Indexanpassungen interessant sein könnten.