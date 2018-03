Tagesausblick für 8.3.: DAX vor EZB-Sitzung im Plus. Ceconomy und Renault im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Gary Cohn erklärte überraschend seinen Rücktritt. Ein Börsenbeben blieb jedoch aus. Zwar büßten die US-Indizes in den ersten Handelsstunden ein. Die europäischen Aktienbarometer konnten sich diesem negativen Trend jedoch mehrheitlich entziehen. Dabei setzte sich der DAX gar an die Spitze der europäischen Standardwerteindizes.

Morgen stehen wichtige Wirtschaftsdaten sowie das Ergebnis der EZB-Sitzung an, die den Märkten maßgebliche Impulse geben könnten.

Unternehmen im Fokus

Bayer und BASF verhandeln über das Gemüsesaatgutgeschäft. Die Aktie der Deutschen Lufthansa profitierte von positiven Analysteneinschätzungen. Jungheinrich will bis 2020 einen Umsatz von vier Mrd. Euro erreichen. Für das Geschäftsjahr 2017 soll die Dividende um 14 Prozent erhöht werden. Anleger nutzten die guten Nachrichten allerdings für Gewinnmitnahmen. Ceconomy kam heute nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Meldungen auf Thomson Reuters zufolge gibt es Gespräche wonach Nissan am Kauf von Frankreichs Anteil an Renault interessiert ist. Damit würden Renault und Nissan noch enger zusammen rücken. Die Aktie von Renault gab heute kräftig Gas. Pfeiffer Vacuum gab bekannt künftig noch mehr in die Forschung zu investieren. Die Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Abschlag. Die beiden Stahlwerte Salzgitter und ThyssenKrupp konnten sich nach den kräftigen Verlusten der Vortage heute wieder etwas stabilisieren. SAP kratzt an der Widerstandsmarke von EUR 86,40. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 93,10.

Morgen werden unter anderem Axel Springer, Akzo Nobel, Continental, Drägerwerk, Engie und Hugo Boss, Merck, Linde, Uniper Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Morgen öffnet der Genfer Autosalon die Pforten. Inwieweit Autobauer wie BMW, Daimler und VW mit neuen Modellen oder sonstigen Meldungen vom Dieselskandal und den drohenden Strafzöllen ablenken und Anleger wieder zum Einsteigen animieren können wird sich zeigen.

Wichtige Termine

Japan - Beginn der geldpolitischen Sitzung der Bank von Japan

China - Außenhandel, Februar

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Januar

Europa - EZB-Ratssitzung - Bekanntgabe des Zinsentscheids, PK (14:30)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 3. März

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.340/12.410/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.730/11.930/12.000/12.090 Punkte

Nach einem schwachen Auftakt und einem Rücksetzer auf 12.020 Punkte zog der DAX im Tagesverlauf deutlich nach oben. Dabei überwand der Index die Hürde bei 12.090 Punkten und setzte sich oberhalb von 12.200 Punkten fest. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung bis 12.340 Punkte. Unterhalb von 12.090 Punkten ist hingegen weiterhin Wachsamkeit gefragt.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.2.2018 - 7.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 8.3.2012 - 7.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

