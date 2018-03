DZ Bank senkt fairen Wert für RTL auf 67 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RTL nach Jahreszahlen von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, der Ausblick auf 2018 erscheine aber zurückhaltend, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiterhin strukturelle Herausforderungen auf das werbeerlös-finanzierte Free-TV-Geschäft des Medienkonzerns zukommen.

DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Euroshop - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Euroshop nach Zahlen für 2017 von 39,20 auf 38,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Aufgrund positiver Einmaleffekte sei das operative Ergebnis (FFO) des Einkaufszentren-Betreibers besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert berechnet Oblinger auf Basis seiner aktuellen Substanzwert-Schätzung für 2018 unter Berücksichtigung eines Abschlags von zehn Prozent. Diesen nimmt er auf alle Gewerbeimmobilien-Aktien vor, um deren höhere Zyklizität zu berücksichtigen.

SocGen senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 29,60 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 30,80 auf 29,60 Euro gesenkt, die Einstufung für das Papier des Stahl- und Industriekonzerns aber auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den jüngst gesunkenen Aktienkursen der Wettbewerber und seiner leicht erhöhten Schätzungen für die Nettoverschuldung, schrieb Analyst Christian Georges in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Credit Suisse hebt Ziel für Zalando auf 49 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter den reinen Online-Händlern Europas sei Zalando am stärksten marken- und kundenorientiert, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu zählten das Markenangebot, kostenlose Lieferungen und Rücknahmen sowie zahlreiche Bezahloptionen. Die Bewertung von Zalando sei insbesondere verglichen mit der Konkurrenz immer noch angemessen.

Deutsche Bank erhöht Ziel für Air France-KLM - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Air France-KLM von 11,60 auf 14,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Papier der französisch-niederländischen Fluggesellschaft sei extrem günstig bewertet, so dass sich bei einer Verkaufsempfehlung eine vergleichsweise stark negative Dynamik in der Realwirtschaft zeigen müsste, die er aber nicht sehe, schrieb Analyst Anand Date in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Steigende Investitionen und Sorgen bezüglich der Kosten dürften aber nicht übersehen werden.

Citigroup hebt Ziel für Ryanair auf 20 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Ryanair von 19,50 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts derzeit erheblicher Turbulenzen im europäischen Luftverkehrsmarkt sollten Anleger grundsätzlich Aktien von Billigfliegern jenen der Netzwerk-Fluggesellschaften vorziehen, empfahl Analyst James Ainley in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zu seinen bevorzugten Sektorwerten gehöre Ryanair, deren kurzfristiges Wachstumspotenzial noch nicht vollständig im aktuellen Kursniveau eingepreist sei.

Citigroup startet Lufthansa mit 'Buy' - Ziel 35 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts derzeit erheblicher Turbulenzen im europäischen Luftverkehrsmarkt sollten Anleger grundsätzlich Aktien von Billigfliegern jenen der Netzwerk-Fluggesellschaften vorziehen, empfahl Analyst James Ainley in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Sektorwerte sind Ryanair und dennoch auch die Lufthansa. Deren kurzfristiges Wachstumspotenzial hält er noch nicht für vollständig im aktuellen Kursniveau eingepreist.

Credit Suisse senkt Ziel für Siemens auf 123 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens von 128 auf 123 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Healthineers-Sparte, womit er den jüngsten, von Währungseffekten belasteten Margenausblick reflektiere. Das neue Kursziel spiegele auch die jüngste Bewertung der Konkurrenz und die niedrigere Bewertung des Energiegeschäfts wider. Die anhaltend negative Gewinndynamik dürfte eine Aufwertung der Aktie erst einmal verhindern.

Jefferies senkt Ziel für Henkel auf 130 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 140 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2018 - in erster Linie wegen des Gegenwinds von der Währungsseite. Das Klebstoffgeschäft des Konsumgüterherstellers sei nach wie vor stark und zudem sehr günstig bewertet. Die Unternehmensziele für das Beauty-Geschäft seien aber wohl zu optimistisch.

Goldman hebt Puma SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 420 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Puma SE vor dem Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 420 Euro angehoben. Nach der von Kering angekündigten Abspaltung werde der Streubesitz der Puma-Aktien wohl auf gut 55 Prozent steigen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die jüngst formulierten Unternehmensziele und die Dollar-Schwäche habe er seine Schätzungen nun erhöht.

