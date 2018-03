WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Weiße Haus denkt über mögliche Ausnahmen für einzelne Länder bei Strafzöllen auf Stahl und Aluminium nach. Das bestätigte Sprecherin Sarah Sanders am Mittwoch in Washington. Etwaige Ausnahmen müssten jedoch durch Verhandlungen auf Basis einer Einzelfallprüfung hin erfolgen. Dies könnten die benachbarten Freihandelspartner Mexiko und Kanada, aber auch andere Länder betreffen. US-Präsident Donald Trump wollte eine Entscheidung zu den angekündigten Stahl- und Aluminiumzöllen "Ende der Woche" bekanntgeben, sagte Sanders am Mittwoch./dm/DP/das

