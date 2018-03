NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngsten Entwicklungen im Zuge des drohenden internationalen Handelskonflikts haben den Anlegern am Mittwoch letztlich wenig Angst eingejagt. Offenbar überwog am Ende die Einschätzung, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.

Am ehesten belastete die Sorge vor den Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump den Dow Jones Industrial . Doch auch der US-Leitindex stand nach zwischenzeitlich klaren Verlusten zum Börsenschluss nur noch 0,33 Prozent im Minus bei 24 801,36 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte er sich um fast anderthalb Prozent von seiner vorangegangenen Talfahrt erholt und am Dienstag immerhin ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

Der marktbreite S&P-500-Index verabschiedete sich 0,05 Prozent tiefer bei 2726,80 Zählern. Die technologielastige Nasdaq 100 drehte sogar ins Plus und ging 0,24 Prozent fester bei 6929,39 Punkten aus dem Handel.

Die Sorgen hätten im Tagesverlauf etwas abgenommen, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets. Derweil setzt Harm Bandholz, US-Chefökonom der italienischen Bank Unicredit, dank des Widerstands in Trumps republikanischer Partei auf eine Abmilderung von dessen Plänen./gl/das

