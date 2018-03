LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Wenn die Werkzeugsparte von Bosch am Mittwoch ihre Jahreszahlen vorstellt, schlagen die Herzen von Heimwerkern höher. Das Unternehmen stellt in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) neben der Geschäftsentwicklung auch Neuheiten vor. Spannend daran ist nicht zuletzt, dass die Bosch-Entwickler auch auf Know-how aus anderen Unternehmensbereichen setzen können. Im vergangenen Jahr waren es vor allem kabellose Geräte, deren Anteil am Umsatz wegen immer besserer Akkus steigt. Insgesamt hatte Bosch Power Tools 2016 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro erwirtschaftet, 85 Prozent davon im Ausland./axa/DP/zb

