Luxemburg, 8. März 2018 - Die an der Frankfurter Börse notierte Fintech MyBucks S.A. ("MyBucks" oder das "Unternehmen", ISIN: LU1404975507, Bloomberg: MBC:GR) hat bekannt gegeben, dass Dave van Niekerk, Gründer und derzeitiger CEO von MyBucks S.A., zum Executive Chairman von MyBucks S.A. ernannt wurde.

MyBucks S.A. hat Tim Nuy, derzeitiger Deputy-CEO, mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Tim ist seit 2015 Executive Director bei MyBucks und war zuvor bei der ADC African Development Corporation AG und KPMG tätig. Tims unmittelbare Hauptpriorität wird die Fortführung der Refinanzierungsstrategie sein, um die Finanzierungskosten zu senken und die Größenordnung zu erhöhen.

Künftig wird der Verwaltungsrat durch die Ernennung von Markus Schachner zum stellvertretenden Präsidenten zum 1. April 2018 weiter verstärkt. Markus wird zu dem Zeitpunkt McKinsey verlassen haben, wo er zuvor seit 2011 Partner war und zum Führungsteam der europäischen Banken-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsbranche angehörte.

Dave van Niekerk, Chairman und Gründer von MyBucks, sagte: "Ich bin sehr zufrieden mit dieser nächsten Etappe unserer Entwicklung - ich freue mich darauf, meine Vision einer vollständig digitalen Emerging Markets-Bankengruppe in enger Zusammenarbeit mit Tim und Markus weiter umzusetzen.

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das nahtlose technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden unter den Marken GetBucks und GetSure Impact Loans unbesicherte Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und Versicherungsprodukte. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 stark gewachsen und mittlerweile in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern sowie in Australien tätig. Ziel von MyBucks ist es, sicherzustellen, dass das Produktangebot von MyBucks im Gegensatz zu traditionellen, nicht technologiegetriebenen Methoden leicht zugänglich, unkompliziert und zuverlässig ist und letztendlich den Nutzen für den Kunden vergrößert. Mit dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre Finanzangelegenheiten problemlos und bequem selbst verwalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.mybucks.com.

Kontakt: sandy@mybucks.com

