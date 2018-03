The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 3DL XFRA CA25043L1094 DESERT LION ENERGY INC. EQ00 EQU EUR N

CA ZEON XFRA CA4605821095 INTL ZEOLITE EQ00 EQU EUR N

CA 1BC3 XFRA CA69776P2008 PAN ANDEAN MINERALS EQ00 EQU EUR N

CA VG82 XFRA DE000A2GSUS3 VARENGOLD BANK AG JGE ON EQ01 EQU EUR Y

CA PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 EQ01 EQU EUR N