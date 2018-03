Der Hersteller von Silizium-Wafern für die Halbleiterproduktion hat den Umsatz 2017 um 26,4 % auf 1,18 Mrd. € gesteigert. Das EBIT hat sich auf 235,7 Mio. € fast verneunfacht. Der Gewinn je Aktie schnellte von 0,40 € auf 6,18 € empor.Aktionäre sollen an der höchst erfreulichen Entwicklung teilhaben und eine Dividende in Höhe von 2,50 € je Anteilsschein erhalten. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 40 %. Siltronic rechnet auch 2018 mit einer hohen Auslastung und erwartet einen Umsatz von deutlich über 1,3 Mrd. €. Die Aktie ist trotz des jüngsten Kurssprungs mit einem KGV von gut 10 günstig bewertet.Kaufen und bei 98 € per Stop-Loss-Limit absichern!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 10 vom 8.3.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info