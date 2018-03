NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstria Office nach Zahlen von 13,50 auf 13,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kapitalerhöhung im Februar und die Wandlung der Wandelanleihe Mitte des Jahres dürften auf dem Betriebsergebnis (FFO) je Aktie des Büroimmobilien-Konzerns lasten, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte daher seine Schätzungen./ck/ajx

Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN DE000A0LD2U1

