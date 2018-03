MyBucks S.A.: MyBucks S.A. setzt Refinanzierungsmaßnahmen erfolgreich um

Pressemitteilung

MyBucks S.A. setzt Refinanzierungsmaßnahmen erfolgreich um

- Hartwährungsrefinanzierungssatz sinkt von ca. 21% auf 15% p.a. - Annualisierte Kosteneinsparungen von über 6 Mio. EUR

Luxemburg - 8. März 2018 - Die an der Frankfurter Börse notierte FinTech MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft", ISIN: LU1404975507, Bloomberg: MBC:GR) hat die erwarteten Refinanzierungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der erfolgreichen Privatplatzierung in Höhe von EUR 11,7 Mio. vor einigen Wochen und der starken Unterstützung durch die Großaktionäre von MyBucks hat MyBucks den Hartwährungs-Refinanzierungssatz im Durchschnitt von ca. 20% auf unter 15% pro Jahr gesenkt.

Diese Änderung führt zu einer annualisierten Pro-forma-Kosteneinsparung von 6 Mio. EUR, die im nächsten Geschäftsjahr 2018/2019 voll wirksam wird.

Tim Nuy, CEO, MyBucks, sagte: "Die Senkung unserer Refinanzierungskosten ist ein sehr wichtiger strategischer Meilenstein und wird zu sofortigen positiven Auswirkungen auf unser Nettoergebnis führen. Im nächsten Schritt geht es nun darum, das Kreditvolumen deutlich zu erhöhen. Wir arbeiten an mehreren Maßnahmen zur Erhöhung unserer Refinanzierung, darunter Bank-zu-Bank-Finanzierungen - ähnlich der erfolgreichen Partnerschaft mit der deutschen Technologiebank FinTech Group -, der Emission verschiedener Schuldtitel wie Anleihen oder Wandelanleihen sowie der Aufnahme von Privatkundeneinlagen in den Ländern, in denen wir über die entsprechendenLizenzen verfügen.

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das nahtlose technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden unter den Marken GetBucks und GetSure Impact Loans unbesicherte Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und Versicherungsprodukte. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 stark gewachsen und mittlerweile in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern sowie in Australien tätig. Ziel von MyBucks ist es, sicherzustellen, dass das Produktangebot von MyBucks im Gegensatz zu traditionellen, nicht technologiegetriebenen Methoden leicht zugänglich, unkompliziert und zuverlässig ist und letztendlich den Nutzen für den Kunden vergrößert. Mit dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre Finanzangelegenheiten problemlos und bequem selbst verwalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.mybucks.com.

Kontakt: sandy@mybucks.com

