Nach Darstellung von SRC Research hat die UBM Development AG überzeugende erste Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 präsentiert, welches durch das von der Firma initiierte Fast Track 2017 Programm geprägt gewesen sei. Insgesamt sehen die Analysten das Unternehmen auf einem sehr guten Weg und haben deswegen sowolh ihr Kursziel als auch das Rating angehoben.

Nach vorläufigen Zahlen habe das Vorsteuerergebnis bei rund 50 Mio. Euro und damit um 25 Prozent über dem Vorjahreswert von 40 Mio. Euro gelegen. Auch die Prognose von SRC Research in Höhe von 46 Mio. Euro sei damit übertroffen worden. Ebenso habe das Unternehmen seine Zielvorgabe hinsichtlich der Reduzierung der Nettoverschuldung übertroffen. Statt diese, wie ursprüngliche angekündigt, auf 550 Mio. Euro zu reduzieren, sei ein Abbau auf ca. 480 Mio. Euro erreicht worden. Damit habe UBM nach vorläufigen Zahlen die Nettoverschuldung in 2017 um beachtliche 31 Prozent verringert.

Ein weiterer positiver Effekt des Fast Track 2017 Programms sei die Verkürzung der Bilanzsumme von 1,23 Mrd. Euro auf 1,13 Mrd. Euro. Zusammen mit dem guten Ergebnis ergebe dies einen Anstieg der Eigenkapitalquote von 27,7 Prozent zum Jahresende 2016 auf nunmehr rund 31 Prozent. Diese Quote habe sich durch die Ausgabe einer 100 Mio. Euro Hybridanleihe, welche am 22. Februar bekannt gegeben worden sei, bereits weiter verbessert.

Insgesamt bewerten die Analysten von SRC Research das zurückliegende Geschäftsjahr und das Fast Track 2017 Programm als vollen Erfolg für UBM. Das Unternehmen habe alle seine zu Jahresbeginn 2017 gesetzten Ziele mehr als erfüllt. Auch beim Nettogewinn erwarten die Analysten ein deutliches Übertreffen der Guidance von 33 Mio. Euro und rechnen mit einem Wert von rund 34 Mio. Euro bis 35 Mio. Euro.

Mit dem operativen Ergebnis in 2017, der Stärkung der Bilanzstruktur und der gefüllten Pipeline sieht SRC Research das Unternehmen in einer sehr guten Position für die kommenden Jahre. Im Zuge dessen haben die Analysten ihre Prognose für die Jahre 2018 und 2019 erhöht und erwarten nun ein Vorsteuerergebnis von rund 56 Mio. Euro in 2018 und einem weiteren Anstieg in 2019.

Dies habe man zum Anlass genommen, das Kursziel von 46,00 Euro auf 50,00 Euro zu erhöhen und das Rating für die UBM-Aktie von bisher "Accumulate" auf "Buy" hochzustufen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

