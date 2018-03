NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Adidas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 240 Euro angehoben. Nach einer Periode starken Umsatzwachstums trete der Sportartikelkonzern nun in die Phase höherer Profitabilität ein, schrieb Analystin Sophie Park in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gute Margenpotenzial werde vom Markt noch unterschätzt. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 um gut 20 beziehungsweise fast 26 Prozent. Für die Aktie sieht er derzeit ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent./edh/ag

Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0079 2018-03-08/08:52