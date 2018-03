Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Kranherstellers Palfinger von 45,0 Euro auf 41,0 Euro gesenkt. Das Anlagevotum blieb unverändert bei "Buy".

Die im Februar vorgelegten Zahlen der Palfinger zeigten ein gute Umsatzentwicklung, vor allem aufgrund eines vorteilhaften Umfelds im europäischen Bausektor, schreibt der Analyst Martin Comtesse. Die Restrukturierungskosten lasten jedoch auf den Margen und beeinträchtigen so die Rentabilität des Unternehmens, heißt es in der Studie. Da die strukturellen Wachstumsaussichten aber intakt bleiben, sieht der Experte in der jüngsten Schwäche der Palfinger-Aktie einen guten Einstiegspunkt für Investoren und belässt sein Votum bei "Buy".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,93 Euro für 2018, sowie 2,38 bzw. 2,71 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,64 Euro für 2018, sowie 0,79 bzw. 0,89 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,15 Prozent bei 34,30 Euro.

