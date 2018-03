München - Für Vontobel ist die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.In 2017 habe Henkel erstmals in seiner Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von EUR 20 Milliarden knacken können - auch dank Übernahmen. Zu dem jüngsten Zukauf gehöre die Übernahme der Haarpflege-Firma Zotos International vom japanischen Kosmetikherstellers Shisheido für 485 Millionen US-Dollar. Der Umsatz sei so um 7 Prozent auf EUR 20 Milliarden gestiegen. Auch der Gewinn habe zugelegt und eine neue Bestmarke erzielt. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren und die Dividende solle daher ebenfalls in die Höhe klettern, wie der Konzern vergangene Woche in Düsseldorf mitgeteilt habe. Den Aktionären solle nun eine Dividende von EUR 1,77 je Vorzugsaktie zufließen. Insbesondere hätten Kosteneinsparungen und Verbesserungen im Produktions- und Liefernetz das Ergebnis vorangetrieben. Operativ habe der Konzern 9 Prozent mehr als im Vorjahr verdient.

