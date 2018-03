Mutares AG: Erwägung strategischer Exit-Optionen für Nutzfahrzeuglieferanten STS Group

DGAP-Ad-hoc: mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Verkauf Mutares AG: Erwägung strategischer Exit-Optionen für Nutzfahrzeuglieferanten STS Group 08.03.2018 / 09:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Vorstand der im Scale 30 notierten Mutares AG bestätigt, dass derzeit verschiedene strategische Optionen für einen (Teil-)Ausstieg in Bezug auf ihr Portfoliounternehmen STS Group AG vorbereitet werden, einschließlich eines strukturierten Verkaufsprozesses oder eines Börsengangs. Die Entscheidung, ob, in welcher Form, in welchem Umfang und zu welchem genauen Zeitpunkt der für das laufende Jahr geplante Ausstieg erfolgen soll, ist noch offen und hängt von verschiedenen Faktoren ab.

