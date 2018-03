München - Für Vontobel ist die Aktie von Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Beiersdorf habe Umsatzzuwächse verzeichnen können. Besonders die beiden Geschäftsbereiche Consumer und Tesa hätten neue Umsatzrekorde erzielt und ihre Marktanteile weiter ausbauen können. Der Konzernumsatz sei in 2017 um 5,7 Prozent gestiegen. Der Gewinn vor Steuern sei um knapp 7,2 Prozent auf EUR 1,008 Milliarden gestiegen. Der Jahresüberschuss sei 2017 moderat auf EUR 689 Millionen geschrumpft (Vorjahr: EUR 727 Millionen). Wechselkurseffekte sowie Wertverluste bei Finanzanlagen seien Grund für den Rückgang, habe der Konzern am Donnerstag in Hamburg erklärt. Konzernchef Stefan Heidenreich erwarte für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von vier Prozent. Beiersdorf habe eine gut gefüllte Pipeline mit neuen Produkten und sei international stärker präsent als in der Vergangenheit, habe der DAX-Konzern in Hamburg erklärt.

