Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Swiss Re nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 97 auf 106 Franken angehoben. Er sei nun zuversichtlicher hinsichtlich der Gewinnaussichten, künftiger Kapitalausschüttungen als auch des Risikoprofils, schrieb Analyst Vikram Gandhi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neben der insgesamt soliden Kapitalbasis werde seine Zuversicht gestützt durch die Preisentwicklung in der Schaden- und Unfallrückversicherung und eine bessere Absicherung in der Sparte Corporate Solutions./ck/zb Datum der Analyse: 08.03.2018

