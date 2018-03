Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat RTL aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 72 Euro gesenkt. Das Zahlenwerk im vierten Quartal sei gemischt ausgefallen und das Jahr 2018 dürfte unter dem seit Anfang des Jahres alleine an der Spitze stehenden Vorstandschefs Bert Habets ein Übergangsjahr für den Fernsehkonzern werden, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte er moderat und begründete dies mit der gesunkenen Bewertung des Wettbewerbers ProSiebenSat.1./ck/zb Datum der Analyse: 08.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0048 2018-03-08/11:15

ISIN: LU0061462528