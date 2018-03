Mit einer Waffe von American Outdoor wurden in Parkland 17 Menschen getötet. Nun sorgen Fragen von Großaktionär Blackrock für Streit.

Zwischen dem Waffenhersteller American Outdoor Brands und seinem größten Investor bahnt sich offenbar ein Streit an: Zu Beginn dieser Woche warnte das US-Unternehmen den weltweit größten Vermögensverwalter Blackrock davor, in der Öffentlichkeit politische Positionen zu beziehen, die denen der Kunden des Waffenherstellers widersprechen.

American Outdoor stellt jene Schusswaffe her, mit der ein 19-Jähriger Mitte Februar 17 Menschen an einer Schule in Parkland tötete. Im Zuge der öffentlichen Diskussion über Waffengewalt hatte Blackrock Waffenhersteller dazu aufgefordert, Fragen zur Waffensicherheit zu beantworten sowie ihre Methoden zur Einhaltung von Gesetzen öffentlich zu machen.

Der Vermögensverwalter hält elf Prozent an American Outdoor, ehemals Smith & Wesson. Das Unternehmen aus Springfield produziert Handfeuerwaffen, Sportgewehre, Schießscheiben, Holster sowie Baumsägen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...