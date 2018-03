Das weltweite Müllaufkommen wächst kontinuierlich. Recyclingunternehmen retten dabei nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern bieten darüber hinaus auch nachhaltige Investmentchancen. Mit diesen Fonds erhalten Sie Zugang zu den großen Playern.Ausrangierte Kühlschränke am Straßenrand, alte Matratzen, die an Straßenlaternen lehnen, dazwischen defekte Kleingeräte und viel Plastik: In bestimmten Gegenden Berlins hat man nicht gerade den Eindruck, dass es mit dem Umweltbewusstsein der Hauptstädter weit her ist. Doch was Anwohner und Bezirksverantwortliche ärgert, ist zugleich auch eine große Verschwendung - denn im Müll sind wertvolle Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe verborgen. Diese sogenannten Sekundärrohstoffe zurückzugewinnen und wieder für die Industrie nutzbar zu machen, ist Aufgabe der Recyclingindustrie - mittlerweile ein Milliardenmarkt.

