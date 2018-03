SMT Scharf AG passt Finanzergebnis 2016 an, übertrifft Erwartungen für 2017 und veröffentlicht positive Prognose für 2018

Hamm, 08. März 2018 - Die SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986) hat auf Basis vorläufiger IFRS-Zahlen den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2017 auf 52,1 Mio. Euro (2016: 42,6 Mio. Euro) gesteigert und damit die im Jahresverlauf 2017 nach oben angepasste Umsatzprognose (44 bis 48 Mio. Euro) übertroffen. Diese Entwicklung ist auf die marktexpansive Strategie des Unternehmens vor dem Hintergrund einer verbesserten Branchenkonjunktur im Jahr 2017 zurückzuführen. Zugleich konnte SMT Scharf ein Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) von 4,5 Mio. Euro erzielen nach 2,5 Mio. Euro im Vorjahr. Damit hat das Unternehmen die im Jahresverlauf angepasste EBIT-Prognose (3,7 bis 4,2 Mio. Euro) ebenfalls übertroffen. Folglich konnte SMT Scharf das Konzernjahresergebnis auf 4,0 Mio. Euro (2016: 1,3 Mio. Euro) deutlich verbessern.

Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Vorstand der SMT Scharf mit einem Konzernumsatz in einer Spanne von 58 bis 62 Mio. Euro. Mit der im Februar 2018 vollzogenen Übernahme des kanadischen Bergbauspezialisten RDH Mining Equipment konnte SMT Scharf das Produktportfolio um gummibereifte Fahrzeuge weiter ergänzen und die Grundlage schaffen, um weitreichende Synergien im internationalen Hardrock- und Tunnelmarkt zu erzielen. Durch die Übernahme des führenden Anbieters für batteriebetriebene Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Technik für den Untertagebau erwartet SMT Scharf positive Effekte auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung für die kommenden Jahre. Des Weiteren prognostiziert der Vorstand für 2018 ein EBIT im Korridor von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro.

Daneben wurde als Folgeeffekt aus den Feststellungen der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) zum Konzernabschluss 2015 der Abschluss für den Konzern zum Stichtag 31.12.2016 angepasst. Wesentliche Kennzahlen wie der Konzernumsatz und das EBIT bleiben davon unberührt. Durch Änderungen im Finanzergebnis hat sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2016 von 2,9 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro verringert.

Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem Jahr 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

