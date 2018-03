Freenet war in den vergangenen Wochen eine richtige Stuka-Aktie. Von ungefähr 33 € ging es teils im Sturzflug auf weniger als 26 € nach unten. Nunmehr fliegt die Aktie allerdings ungefähr auf dem Niveau des langfristigen Aufwärtstrends angekommen. Damit erscheint aus charttechnischer Sicht mind. eine Gegenbewegung sehr gut vorstellbar. Übrigens: Die kommende Hauptversammlung rückt näher. Am 17.05.2018 soll es soweit sein. Warum ist das so spannend? Vom Vorstand anvisiert war ein Dividendenvorschlag von 1,65 € je Aktie. Bei einem Aktienkurs von etwa 25,50 € hieße das eine Dividendenrendite von ungefähr 6,5 %.



Walter Tissenwww.frankfurter-boersenbrief.de