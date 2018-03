Liebe Leser,

in einer Mitteilung am Dienstag gab Infineon bekannt, sich vom Großteil seiner Hochfrequenz-Leistungskomponenten zu trennen. Diese finden beim US-Konzern Cree einen neuen Besitzer, welcher mit dem Zukauf das Geschäft seiner Mobilfunk-Tochter Wolfspeed stärken möchte. Der Verkaufserlös liegt laut Konzernangaben bei 345 Millionen Euro. Im Jahr 2016 hatte Infineon noch versucht, Wolfspeed zu übernehmen, scheiterte dabei aber am Veto der US-Regierung.

Jetzt will sich Infineon ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...