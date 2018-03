Das Analysehaus Warburg Research hat CTS Eventim nach einem Treffen mit dem für die Unternehmensentwicklung zuständigen Manager auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Neue strategische Möglichkeiten des Tickethändlers könnten das Kursziel deutlich in die Höhe treiben, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könnte CTS etwa mehr als nur Eintrittskarten an die Kunden verkaufen. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass die neuen Wachstumsmöglichkeiten noch in einer sehr frühen Phase steckten./mis/ck Datum der Analyse: 08.03.2018

