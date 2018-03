FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Metzler hat Klöckner & Co nach der Ankündigung von US-Zöllen auf Stahl von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben. Angesichts wohl steigender US-Stahlpreise habe er seine Gewinnerwartungen für den Stahlhändler angehoben, schrieb Analyst David Varga in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Stahlpreise würden bei KlöCo zu Sondergewinnen im ersten Halbjahr 2018 führen./mis/zb

Datum der Analyse: 08.03.2018

