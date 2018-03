Liebe Trader,

Bis Januar dieses Jahres präsentierte sich das Wertpapier der größten deutschen Airline Lufthansa wie am Schnürchen gen Norden gezogen und konnte dabei über die Hochs aus 2014 auf ein Jahreshoch von 31,26 Euro zulegen. Die ausbleibende Kaufbereitschaft äußere sich um Ende durch einen tendenziell lustlosen Handel in einer engen Handelsspanne. Zu Beginn dieses Jahres kippte die Stimmung endgültig und verursachte einen kurzfristigen Trendwechsel, der schließlich auf ein Verlaufstief von 25,75 Euro abwärts geführt hat. Genau einen Monat später setzten Bullen wieder ein klares Zeichen und konnten den kurzfristigen Abwärtstrend am Mittwoch dynamisch überwinden. Noch muss dieses Signal aber mit einem Kursanstieg über die Hochs aus den Vorwochen bestätigt werden, die Chancen hierfür stehen nach dieser Vorstellung recht gut und können durchaus für ein Long-Investment herangezogen werden.

Long-Chance:

Erst wenn die Lufthansa-Aktie über das Niveau von 28,00 Euro per Tagesschlusskurs zulegt, steigen die Chancen auf eine Erholungsbewegung bis in den Bereich von zunächst 29,00 Euro an. Darüber könnte sogar noch das Niveau von 29,86 Euro einem Test unterzogen werden, ehe Käufer kurzfristig wieder Gewinne einstreichen und für eine Korrektur sorgen. Ein Stop darf nicht fehlen und sollte sich noch knapp unter dem Niveau von 26,28 Euro aufhalten. Ein rascher Kursverfall unter die jüngsten Konsolidierungstiefs von 25,75 Euro birgt hingegen die Gefahr einer Korrekturfortsetzung in Richtung der Oktobertiefs aus dem letzten Jahr bei 24,00 Euro. Dann müssten Bullen aber erneut an einen Boden aufbauen, um einen Trendwechsel einzuleiten.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 28,00 Euro

Kursziel: 29,99 / 29,86 Euro

Stopp: < 26,28 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,72 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 27,40 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

