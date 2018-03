Original-Research: FinLab AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FinLab AG Unternehmen: FinLab AG ISIN: DE0001218063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.03.2018 Kursziel: 27,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Biller, CFA FinLab baut Krypto-Exposure weiter aus Im bisherigen Jahresverlauf konnte die FinLab AG das Erreichen diverser Meilensteine sowie eine Neuinvestition in ihrem Beteiligungsportfolio bekannt geben. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen auf dem 'Krypto-Day' einige seiner Beteiligungen im Blockchain- und Krypto-Asset-Segment. Neben Erläuterungen zur Funktionsweise von Krypto-Währungen und Blockchain-Technologien konnten wir uns dort nähere Informationen über FinLabs jüngstes Exposure im FinTech-Segment einholen. Wir haben das zum Anlass genommen, die neusten Entwicklungen in FinLabs-Beteiligungsportfolio aufzuarbeiten und einzuordnen. ICONIQLAB platziert ersten eigenen Token Im Februar platzierte die FinLab-Beteiligung ICONIQLAB erfolgreich den ersten privaten Vorverkauf ihres eigenen ICNQ-Tokens. ICONIQLAB spezialisiert sich auf die Finanzierung von Start-Ups, deren Geschäftsgrundlage auf der Blockchain-Technologie oder Krypto-Assets fußt. Über die Platzierung konnte das Unternehmen 1,0 Mio. USD einnehmen, die zur Finanzierung der ersten Runde des ICONIQLAB Accelerator-Programms ausreichen dürften. Das Accelerator-Programm ist das Kernstück des ICONIQLAB- Geschäftsmodells. Es soll Start-Ups bei der Finanzierung über sogenannte ICOs ("Initial Coin Offering') unterstützen. Außerdem begleitet ICONIQLAB die zum Programm gehörenden Unternehmen u.a. in den Bereichen Business Development, Blockchain, ICO-Marketing, Token-Struktur und Fundraising. Für die weitere Entwicklung von ICONIQLAB wird es u.E. entscheidend sein, wie die ersten ICOs im Accelerator-Programm angenommen werden bzw. ob die zum Programm gehörenden Unternehmen erfolgreich sein werden. Aus zahlreichen Bewerbern und nach umfangreicher Due Dilligence-Prüfung hat ICONIQLAB die 5 vielversprechendsten Start-Ups für das Programm ausgewählt. Die entsprechenden ICOs sind aktuell in Planung. Eine mögliche Verschärfung der Regulierung sieht die Unternehmensführung eher als weitere Chance, um sich frühzeitig in einem ICO-Markt mit steigenden Anforderungen zu etablieren. Der Markt befindet sich noch in der Entwicklung und ICONIQLAB gehört zu den ersten Unternehmen, die sich auf die Begleitung von ICOs spezialisieren, sodass der Vorstand davon ausgeht, dass komplexere juristische Anforderungen dem Unternehmen aufgrund des Know-How-Vorsprungs eher zu Gute kommen. Portfolioerweiterung im Bereich Krypto-Assets Anfang Februar gab FinLab eine Beteiligung am Pre-IPO der Galaxy Digital von Mike Novagratz bekannt. Im Rahmen einer Konsortialfinanzierung investierte FinLab selbst 2 Mio. USD. Mike Novagratz ist ein ehemaliger Hedge Fonds-Manager der u.a. für sein frühzeitiges Investment in Bitcoin und andere Krypto-Assets bekannt ist. Für sein neuestes Projekt hat Herr Novagratz insgesamt 250 Mio. USD eingesammelt. Mit Galaxy Digital soll nun das IPO einer "Investment-Bank für Kryptoassets' in Kanada erfolgen. Zum Geschäftsmodell gehören neben Crypto Trading Desks und Investitionen in ICOs auch das Beratungs-, Vermögensverwaltungs- und das Cross-Exchange-Arbitrage-Geschäft. Zusätzlich zu Bewertungszuwächsen aus der Beteiligung plant FinLab über die Beteiligung hinaus mit weiteren strategischen Mehrwerten, so z.B. durch künftige Kooperationen im Bereich internationaler ICOs. Wir sehen die Beteiligung als Teil der FinLab-Strategie, die auch Investments in andere Fonds und Inkubatoren vorsieht, insbesondere wenn deren Fokus in der asiatischen und/oder der US-FinTech-Industrie liegt. Mit der Investition erweitert FinLab sein bislang lediglich nationales Krypto-Exposure sowie sein internationales Branchennetzwerk. Maßgeblich für den Erfolg dieser Beteiligung dürfte die generelle weitere Marktentwicklung des Krypto- und Blockchain-Segments sein. BSI-Zertifizierung für die Authada GmbH Zur auf Identifikationstechnologien spezialisierten Beteiligung Authada wurde kürzlich mitgeteilt, dass ihr elektronisches Identifikationsverfahren "eID-Core' vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit den höchsten sicherheitstechnischen Voraussetzungen zertifiziert wurde. Authada ist das erste Unternehmen, das eine derartige Zertifizierung für elektronische Legitimationslösungen erhält und konnte damit einen wichtigen Meilenstein erreichen. Mit der Zertifizierung kann nun um potenzielle Kunden wie Banken, Telekommunikationsdienstleister und Versicherungen geworben werden. Damit hat das Unternehmen die Grundlage für sein Geschäftsmodell geschaffen. Bewertungseinflüsse dürften jedoch hier erst aus Meldungen über eine nennenswerte Neukundengewinnung oder aber neue Finanzierungsrunden erkennbar werden. Zulassung als Wertpapierhandelsbank für nextmarkets Bereits zum Jahresstart konnte nextmarkets die Zulassung als Wertpapierhandelsbank vermelden. Die Beteiligung betreibt eine innovative Handelsplattform auf der Privatanleger professionellen Anlegern und Tradern folgen und entsprechende Anlagestrategien kopieren können. Für den weiteren Erfolg der Plattform war die Zulassung zur Wertpapierhandelsbank unerlässlich. Nur mit der Handelsbankzulassung kann Anlegern der Plattformhandel mit Echtgeld ermöglicht werden. Künftig soll auf der Plattform auch der Handel von Krypto-Assets ermöglicht werden. Bewertungsmodell aktualisiert Da der jüngste Newsflow aus dem Beteiligungsportfolio nicht mit Exits oder neuen Finanzierungsrunden verbunden war, ergibt sich hieraus kein Anlass zur Überarbeitung unseres Bewertungsmodells. Lediglich für die Heliad Equity Partners haben wir einen aktualisierten Potenzialwert in die Bewertung einfließen lassen. Eine vollständige Überarbeitung unseres Modells werden wir nach Vorlage des Geschäftsberichts für 2017 Ende April vornehmen. Die in den kommenden Wochen zu erwartenden vorläufigen Geschäftszahlen sollten u.E. keine Überraschungen bieten, da die wesentlichen Einflussfaktoren, insbesondere Finanzierungsrunden, der Wertansatz von Heliad sowie Dividenden von Beteiligungen bekannt sind. Positive Effekte auf die Bewertung von FinLab dürften u.E. erst durch erfolgreiche Exits zustande kommen, die das Management bei weiterhin positiven Entwicklungen für die nächsten 12 bis 24 Monate in Aussicht gestellt hat. Fazit: Die FinLab-Beteiligungen befinden sich u.E. im Wesentlichen auf Kurs. In den letzten Monaten wurde insbesondere das Krypto- und Blockchain-Exposure der Gesellschaft ausgebaut. Wie der Krypto-Day untermauerte, ist der Investitionsfokus des Managements derzeit auf diesen Teilsektor ausgerichtet. Durch den Ausbau des Krypto-Exposures dürfte FinLabs Aktienkurs künftig stärker von Positiv- wie Negativmeldungen zu Krypto-Assets und Blockchain-Entwicklungen beeinflusst werden. Im Bereich der FinTechs ist FinLab weiter breit aufgestellt. Aktuelle Beteiligungen erstrecken sich z.B. über die Teilsegmente Crowdfunding & Crowdlending (Kapilendo), Open Banking (Deposit Solutions), Krypto-Assets (Vaultoro und ICONIQLAB), Vermögensverwaltung (Patriarch) und Social Trading (nextmarkets). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem angepassten Kursziel von 27,90 Euro (zuvor: 27,60 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16177.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0001218063

AXC0204 2018-03-08/13:06