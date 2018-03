Wien - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) erneuern ihre Kaufempfehlung für die in 2022 fällige 4,250% Anleihe (ISIN XS0690623771/ WKN A1GV8R) der EVN AG (ISIN AT0000741053/ WKN 878279) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten.Das Geschäftsrisikoprofil der EVN AG (EVN) profitiere vom äußerst stabilen Segment Netzinfrastruktur Inland. Ausgehend von den weitestgehend positiven Einmaleffekten im abgelaufenen Geschäftsjahr (GJ) erwarte das EVN-Management eine Normalisierung der Ergebnisse für 2017/18 auf ein normalisiertes Konzernergebnis im Schnitt der GJ 2015/16 und 2016/17. Für das laufende GJ als auch darüber hinaus beabsichtige EVN jährlich rund EUR 400 Mio. an Investitionen, wovon EUR 300 Mio. in den niederösterreichischen Markt fließen sollten.

