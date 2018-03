Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Charles Boissier passte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung sein Bewertzungsmodell an die Kennziffern des Immobilienkonzerns an. Die Aktie werde derzeit rund 15 Prozent unter dem von ihm für 2018 erwarteten Nettoinventarwert gehandelt./edh/ck Datum der Analyse: 08.03.2018

