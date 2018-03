Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017 (HGB, testiert)

Sindelfingen, den 8. März 2018

Ad-hoc-Meldung

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017 (HGB, testiert)

Die SM Wirtschaftsberatungs AG veröffentlicht Einzelbilanzzahlen, die Gewinnbeiträge der Tochtergesellschaft SM Beteiligungs AG, die aus Konzernsicht noch hinzuzurechnen sind, sind in den vorgelegten Geschäftszahlenzahlen daher noch nicht enthalten.

* SMW erhöht wie angekündigt Dividende für 2017 auf EUR 0,20 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,06 pro Aktie) * Gewinnsteigerung in 2018 auf mehr als 2 Mio. Euro erwartet

Mit einem Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 607 blickt die SM Wirtschaftsberatungs AG auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Der Vorstand der Gesellschaft freut sich, dass dieses Ergebnis nahezu ohne Gewinnbeiträge aus Objektabgängen des gesellschaftseigenen Immobilienportfolios erzielt werden konnte. Im Vorjahresergebnis (TEUR 953) waren hingegen noch Gewinnbeiträge aus Immobilienveräußerungen in Höhe von 1,26 Mio. Euro enthalten. Das wird auch an der Entwicklung der Umsatzerlöse deutlich, diese erreichten im Geschäftsjahr 2017 1,2 Mio. Euro (hierin enthalten Umsätze aus Immobilientransaktionen in Höhe von TEUR 127), im Vorjahr waren Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Mio. Euro (Immobilientransaktionen 3,8 Mio. Euro) erzielt worden.

Aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von 1,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,3 Mio. Euro) soll wie angekündigt eine erhöhte Dividende von EUR 0,20 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,06 pro Aktie) ausgeschüttet werden, die erneut aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet wird. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer.

Wie bereits mitgeteilt ist im laufenden Geschäftsjahr der Abschluss von Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen mit ihren im Geschäftsjahr 2017 neu erworbenen Beteiligungsaktiengesellschaften vorgesehen. Die SMW erwartet hierdurch einen starken Gewinnschub und geht für 2018 von einem Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von deutlich über 2, 0 Mio. Euro. Euro aus.

Tochtergesellschaft SM Beteiligungs AG steigert ihr Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit kräftig auf TEUR 403 nach TEUR 175 im Vorjahr

Die SM Beteiligungs AG, eine Tochtergesellschaft der SMW, an der die SMW mit ca. 94,4 % beteiligt ist, hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 403 (Vorjahr TEUR 175) abgeschlossen. Diese erfreuliche Gewinnsteigerung wurde ebenfalls ohne wesentliche Gewinnrealisierungen aus dem Immobilientransaktionsgeschäft erreicht. Die Ergebnisse der SM Beteiligungs AG sind in den vorgenannten Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG nicht enthalten, da die SM Beteiligungs AG erst auf der Ebene der Konzernmuttergesellschaft, der RCM Beteiligungs AG, in die Konzernkonsolidierung einbezogen wird.

SM Wirtschaftsberatungs AG Der Vorstand

Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese MItteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar.

