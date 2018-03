In der übergeordneten und damit langfristigen Perspektive ist die charttechnische Ausgangslage beim Dow Jones unverändert positiv. Damit besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich auch in der kürzeren Zeitperiode die Käufer durchsetzen werden. Zu große Risiken sollten Neueinsteiger am US-Aktienmarkt aber nicht eingehen. Von Franz-Georg...

