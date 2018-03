Morgan Stanley hat Airbus nach einer Mitteilung über Produktionskürzungen ab 2020 beim A380 und A400M auf "Overweight" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 115 Euro. Mit Blick auf den Ergebniseinfluss habe der Flugzeugbauer bereits erklärt, dass es in einer Größenordnung von mehr als 100 Millionen Euro Gegenwind geben werde für den A380, sowohl 2018 als auch 2019, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe er schon ausreichend in seine Schätzungen eingearbeitet./ck/la Datum der Analyse: 07.03.2018

AFA0077 2018-03-08/13:39

ISIN: NL0000235190