"Wirtschaftszyklen und Lebenszyklen verlaufen in der Welt von heute fast überall vollkommen asynchron. Es ist längst zum Normalfall geworden, dass Menschen zeitweise keinen Erwerbsarbeitsplatz haben; dass ihre Berufe verschwinden oder deren Anforderungen sich zumindest radikal verändern."



Das schreibt dm-Gründer Professor Götz W. Werner in der überarbeiteten, aktualisierten und erweiterten Neuausgabe von "Einkommen für alle", die ab sofort im Buchhandel erhältlich ist. Mit scharfsinnigen Beobachtungen und einleuchtenden Argumenten ergründet er die vielen Irrungen unserer Sozial- und Finanzsysteme. Die Lebenswirklichkeit anzuerkennen und aufgeschlossen für Neues zu sein, dazu ermutigt der erfolgreiche Unternehmer seit Jahrzehnten seine Kollegen, Kunden und nun aufs Neue seine Leser.



Vor etwas mehr als 10 Jahren, als "Einkommen für alle" zum ersten Mal erschien, löste Götz Werner damit eine breite gesellschaftliche Debatte über die Zukunft unseres Sozialstaates aus. Hunderte Vorträge, Diskussionen und Interviews später ist das bedingungslose Grundeinkommen immer noch ein Aufmerksamkeitsgarant. Die Idee ist virulent und wird in politischen Kreisen kontrovers debattiert, denn es ist offensichtlich:



"Die Welt, die ohne Grundeinkommen nicht mehr funktioniert, wir haben sie schon längst erschaffen."



Mehr dazu erfahren Sie im neuen Buch. Falls Sie ein Rezensionsexemplar wünschen oder ein Interview mit dem Autor sind wir gerne für Sie da.



Buchcover zum Download: https://www.kiwi-verlag.de/ifiles/cover/printbig/9783462051087_10.zip



Weitere Informationen: https://www.kiwi-verlag.de/buch/einkommen-f uer-alle/978-3-462-05108-7/



Pressekontakt: Christian Grether Referent Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Prof. Götz W. Werner www.unternimm-die-zukunft.de E-Mail anfragen@unternimm-die-zukunft.de Tel. +49 721 62514 0