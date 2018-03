Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Uniper nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Resultate des Kraftwerksbetreibers für 2017 wie auch der Ausblick auf 2018 stimmten mit seinen Schätzungen weitgehend überein, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber getrieben von der Erwartung an ein höheres Gebot durch Fortum, oder von hoffnungslosen Erwartungen, dass die Perspektiven bis 2020 auch für die nächste Dekade gelten könnten. Becker rät, das Papier nicht anzurühren./ajx/zb Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN: DE000UNSE018