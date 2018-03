Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Ergebnisse für 2017 hätten die Erwartungen leicht verfehlt und der Ausblick sei konservativ, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstumsprofil des Medienkonzerns, seine Bewertung und die Dividendenrendite hält der Experte seine neutrale Haltung für gerechtfertigt. Für an stabilen Erträgen interessierte Fonds habe die Aktie aber ihren Reiz./ag/zb Datum der Analyse: 08.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0097 2018-03-08/14:30

ISIN: LU0061462528